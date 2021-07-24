Sarımsak işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı

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Kastamonu’da sarımsak tarlasında çalışacak işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Hanönü ilçesinden Taşköprü ilçesine sarımsak tarlasında çalışacak işçileri taşıyan Fatih Atlı idaresindeki 37 SD 201 plakalı minibüs, HanönüTaşköprü karayolunun 20. kilometresinde Kornapa köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada işçilerden Sevim Kıyak (55) hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü Fatih Atlı ile minibüste bulunan işçilerden Kadriye Şimşek, Gülay Acar, Hediye Yılmaz, Meliha Demir, Nazan Demir, Kerziban Türkmen ve Fadime Demir yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansa Kastamonu Eğitimi ve Araştırma Hastanesi ile Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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