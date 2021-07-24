Kastamonu’da denizde kaybolan genci arama çalışması sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu’da denizde kaybolan genci arama çalışması sürüyor

İHA

Kastamonu’da denizde kaybolan genci arama çalışması sürüyor

Kastamonu’nun Abana ilçesinde serinlemek için girdiği denizde bir süre sonra gözden kaybolan gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Kastamonu’dan arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Abana ilçesine gelen ve burada denize giren Serhat Özcan (18), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine denizde kaybolan Serhat Özcan’ın bulunabilmesi için İnebolu 96. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile Abana Belediyesi cankurtaran ekipleri ve emniyet güçleri çalışma başlattı. Hem karadan hem de denizden başlatılan arama çalışmalarına Abanalı balıkçılarda destek verirken şu ana kadar Özcan’a ait herhangi bir ize rastlanamadı.
Öte yandan, bugün aynı saatlerde Abana ilçesinde yine bir başka boğulma olayının meydana geldiği öğrenildi. Boğulma tehlikesi geçiren kişinin, vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Ayrıca Abana Kaymakamlığı, gün içerisinde yaşanan boğulma vakalarının ardından denize girmeyi yasakladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI 1 ÖLÜ, 8 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA ...
Kanyonda ayağı kırılan kadını 1 kilometre taşıdılar JAK Timlerince ambulansa taşınan kadın hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kanyonda ayağı kırılan kadını 1 kilometre ...
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 8 ...
Sarımsak işçilerini taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 8 yaralı
YEREL HABERLER Sarımsak işçilerini taşıyan minibüs uçuruma ...
Kastamonu'da denize açılan genç adam boğularak öldü
YEREL HABERLER Kastamonu'da denize açılan genç adam boğularak öldü
Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı Kaza yapanın yakınları, olay yerinde diğer sürücüye saldırdı
YEREL HABERLER Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı Kaza ...
Virajı alamayan otomobil karşı şeride geçerek kamyonete çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Virajı alamayan otomobil karşı şeride geçerek ...
Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiye balıkçılar kurtardı
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiye balıkçılar ...
Hafif ticari aracın çarptığı inek telef oldu
YEREL HABERLER Hafif ticari aracın çarptığı inek telef oldu
Yoldan çıkan otomobil şarampolde takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil şarampolde takla attı: 2 yaralı
Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı