Kastamonu'da orman yangını; 3 dönüm alan zarar gördü

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Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu),(DHA)KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangınında 3 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Kabalar köyü mevkisinde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden çevredekiler, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. İlçede konuşlu helikopter de yangına havadan müdahale etti. Yapılan müdahale sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 dönüm alanın zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Tasköprü Hüseyin DOĞAN

2021-07-26 16:50:45



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