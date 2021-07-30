Kastamonu'da ormanlara giriş çıkışlar yasaklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da ormanlara giriş çıkışlar yasaklandı

İHA

Kastamonu'da ormanlara giriş çıkışlar yasaklandı

Kastamonu Valiliği, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda sivil vatandaşların ormanlara girişi ve çıkışlarının yasaklandığını duyurdu.

Kastamonu Valiliği, il genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile oluşan nüfus hareketliliğine bağlı olarak orman yangınlarında artış olabileceği düşüncesiyle yasak kararlarının alındığını kaydetti. Valilik tarafından alınan kararlara göre, 31 Temmuz30 Eylül tarihleri arasında mesire alanları haricinde kalan ormanlık alanlarda piknik yapılması yasaklandı. Piknik yapılmasına müsaade edilen mesire alanlarında akşam 19.00’dan itibaren ateş yakılamayacak. Ormancılık faaliyetleri haricinde normal vatandaşlar ormanlara giriş ve çıkış yapamayacak. Ormanlık alanlar civarında bağ, bahçe temizliği amaçlı ateş yakılmayacak. Anız yakılmasına müsaade edilmeyecek. Ormanlık alanlar civarında yapılacak düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınlarına neden olabilecek havai fişek, niyet balonu gibi yanıcı madde kullanılamayacak.
Alınan kararların duyurulması noktasında Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlara el ilanı ve broşürler dağıtacak. Kararlar belediye ve cami hoparlörlerinden ilan edilecek.
Alınan kararların uygulanması kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı denetim gerçekleştirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Pişkin, Kilkuyu'da vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Kaymakam Pişkin, Kilkuyu'da vatandaşlarla buluştu