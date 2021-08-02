Pişkin: "Yangınların üstesinden geleceğiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pişkin: "Yangınların üstesinden geleceğiz”

İHA

Pişkin: "Yangınların üstesinden geleceğiz”

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, son günlerde peş peşe çıkan orman yangınları ile ilgili "Devletimiz bunun da üstesinden gelecektir inşallah" dedi.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Tosyalı Hemşehrilerim, ülkemizi tehdit eden orman yangınlarına karşı hepimiz teyakkuz halinde olmalıyız. Bu yangınları çıkaran vatan hainlerine geçit vermememiz gerektiği gibi, kendi ihmalimizden kaynaklanabilecek yangınlara da asla fırsat tanımamalıyız. Bundan mütevellit; İlçemiz genelinde hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ve nem oranın düşük olmasından dolayı orman yangını riskinin yüksek olması sebebiyle; ormanlara girilmemesi ve piknik yapılmaması, orman içinde ve ormana yakın yerlerde ateş yakılmaması, ormanlık alanlarda sigara içilmemesi ve özellikle yabancı plakalı araçların ve şüpheli kişilerin ormanlarda ve köylerde görüldüğü anda muhtarlıklarımız ve vatandaşlarımız tarafından jandarma ve emniyet birimlerimize derhal haber verilmesini önemle rica ediyorum. Yangına maruz kalmış ve mağdur edilmiş halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve yangın işçilerimize ise yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Devletimiz bunun da üstesinden gelecektir inşallah"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Kastamonu’da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol ...
Tosya'da meydana gelen yangında 2 yayla evi yandı
YEREL HABERLER Tosya'da meydana gelen yangında 2 yayla evi yandı
Alevlerin içinde kalan kaplumbağalara itfaiye erlerinden yardım eli
YEREL HABERLER Alevlerin içinde kalan kaplumbağalara itfaiye ...
D-100 Karayolu Kastamonu-Çorum kesimi havadan denetlendi
YEREL HABERLER D-100 Karayolu Kastamonu-Çorum kesimi havadan ...
Kastamonu İl Sağlık Müdürü Kutlu: “Son günlerde vaka artışı yaşanırken, aşıya başvuru azalmaktadır”
YEREL HABERLER Kastamonu İl Sağlık Müdürü Kutlu: “Son günlerde vaka ...