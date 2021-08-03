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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 yıldır başkanlığını sürdüren Karaset güven tazeledi

İHA

30 yıldır başkanlığını sürdüren Karaset güven tazeledi

Azdavay S.S. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 38. Olağan Genel Kurulunu yaptı. Genel Kurulda 30 yıldır bu görevi yürütülen mevcut başkan Salih Karaset tekrar seçilerek güven tazeledi.
Olağan Genel Kurulu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Genel Kurulda Divan Başkanlığına Dursun Ergin, Divan Başkan Yardımcılığına Metin Arslan, katip üyeliklere ise Mehmet Bakırcı ve Özkan Çakır seçildi. Divanın oluşturulmasının ardından Azdavay Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salih Karaset, gündem maddelerini okudu. Denetim ve Faaliyet Raporlarının okunarak ibraz edilmesinin ardından gündemin 14. Maddesine geçildi. Gündem maddesi gereği 3 yıllığına görev yapacak yönetim ve denetim kurulunun seçimlerine geçildi.
İki adayın yarıştığı genel kurulda Azdavay ve Pınarbaşı esnafından oluşan toplam 285 üyenin 247’si oy kullandı. 5 oyun geçersiz sayıldığı genel kurulda 139 oy mevcut başkan Salih Karaset, 103 oyu ise Arif Uğur Demirci aldı. Bu sonuçla mevcut başkan Salih Karaset, tekrar güven tazeleyerek 30 yıldır kesintisiz sürdürdüğü başkanlık görevini devam ettirmiş oldu.
Genel Kurulun ardından açıklamalarda bulunan Azdavay S.S. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salih Karaset, “Azdavay ve Pınarbaşı esnafının bugün seçimli genel kurula katılımları bizi onurlandırdı. Her iki ilçemizde bulunan üyeler katılım sağladıkları için teşekkür ediyorum. Üyelerimizin sayesinde kooperatif binası alındı. Bu hizmet binasının hayali olduğu bir dönemde bunun gerçekleştirilmesinden dolayı gurur duyuyorum. Bunun için üyelerimize tekraren teşekkür ediyorum” dedi.
Genel kurulun ardından Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Ergin, 30 yıldır Azdavay Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığını sürdüren Salih Karaset’e bu başarısından dolayı plaket taktim etti.
Genel kurula Azdavay ve Pınarbaşı ilçeleri esnafı ile vatandaşlar ve bakanlık temsilcileri katıldı.

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