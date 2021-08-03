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Bir asırdır bu ilçede üretilen fındık şekeri sevilerek tüketiliyor

İHA

Bir asırdır bu ilçede üretilen fındık şekeri sevilerek tüketiliyor

Korona virüs ile mücadele edilen bir dönemde normalleşmenin ardından 100 yıldır ilçede üretimi yapılan fındık şekeri ağızları tatlandırdı. İlçeye gelen çok sayıda vatandaş, hediyelik başta olmak üzere yemek için fındık şekeri satın aldı.
Çatalzeytin Belediyesi tarafından 30 Mart 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumuna ilçede 100 yıldır geleneksel olarak üretimi yapılan Çatalzeytin Fındık Şekeri’nin Coğrafi İşaret Belgesi alması için müracaatta bulunuldu. İncelemelerin ardından Mayıs ayı itibariyle “Çatalzeytin Fındık Şekeri”ne, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi. 200 yıldır Çatalzeytin’de geleneksel olarak üretimi yapılan ve büyük beğeni ile tüketilen Fındık Şekeri, korona virüs tedbirleri nedeniyle satışı yüzde 60 düştü. Normalleşmenin başlamasıyla birlikte Çatalzeytin Fındık Şekeri, ilçeye gelen çok sayıda vatandaşın tercihi oldu. Başta hediyelik olmak üzere vatandaşlar, yemek için Coğrafi İşaret Belgesi alan Çatalzeytin Fındık Şekerinden satın alıyor. İlçede yöresel olarak üretilen Çatalzeytin Fındık Şekeri’ne talepte son aylarda arttı. Talebin artmasıyla birlikte fındık şekeri üreticilerinin de yüzü gülmeye başladı.

“100 yıl önce Çatalzeytin’e fındık şekerini dedem getirdi, ben de devam ettiriyorum”
Çatalzeytin’de Fındık Şekeri üretimi yapan Ramazan Yılmazer, “100 yıl önce fındık şekeri, rahmet dedem tarafından ilçemize getirildi. 100 yıllık fındık şekerinin ilçemizde bir geçmişi bulunuyor. Dedemden babama, babamdan da bana geçti. Ben şu anda bu geleneği devam ettiriyorum. Ham maddemiz bizim fındık. Toz şeker, nişasta, un, pudra şekerini 34 saat boyunca kazanların içerisinde dönerek birbiriyle karıştırıyoruz. Bu karışım sonunda yine kazanın içerisinde kavurmuş olduğumuz fındığı üzerine şerbeti sürmemizle fındık şekerimiz oluyor. Şeker, nişasta, pudra şekeri ve undan elde ettiğimiz karışımı kepçe yardımıyla fındıkların üzerine döküyoruz. 34 saat boyunca fındık ile şerbetin kazanların içerisinde dönerek birbiriyle karışmasını sağlıyoruz. Bu malzemeler sayesinde bunları kullanarak fındık şekerimizi üretiyoruz. Kazanlarda karışımı tamamlandıktan sonra elde ettiğimiz fındık şekerlerini taşların üzerine sererek kurumalarını sağlıyoruz” dedi.

“Pandemiden dolayı satışlarımız yüzde 60 azaldı”
Pandemiden dolayı işlerinin etkilendiğini ve satışların azaldığını söyleyen Ramazan Yılmazer, “Bizim işlerimiz daha çok hediyelik olduğu için pandemiden dolayı gelen giden vatandaş ilçemize az oluyor. Bu yüzden bizim işlerimizi yüzde 60 engelledi en az. Şükür yine de bu şekilde yaşantımıza devam ediyoruz. İnşallah tüm Türkiye’de, Dünya’da bu salgın biter de her yer açılır” diye konuştu.

“Fındık şekerimiz tanındıkça üretimi de tüketimi de artacak”
Coğrafi İşaret Belgesi olana fındık şekerinin tanındıkça hem üretiminin hem de tüketiminin artacağını söyleyen Yılmazer, “Çatalzeytin Belediyesi fındık şekerinin Coğrafi İşaret Belgesini almak için müracaatta bulundu. Bu başvuru üzerine fındık şekerinin geçtiğimiz aylarda coğrafi işaret belgesi alındı. Coğrafi İşaret Belgesinin alınmasıyla birlikte işlerimizin biraz daha artacağını düşünüyoruz. Çünkü fındık şekerimiz biraz daha tanınmış olacak” şeklinde konuştu.

“100 yıldır geleneğimizi yaşatarak devam ettiriyoruz”
Yılmazer, şöyle konuştu: “Ömrümüzün yettiği kadarıyla fındık şekerini ilçemizde üretmeye devam edeceğiz bundan sonrada. Bizden sonra nasip olursa çocuklar bu işi devam ettirmek isterlerse bu gelenek yaşatılır.”
Kavrulmuş fındığın üzerine kazanlar sayesinde kaplama yaptıklarını anlatan Yılmazer, şunları söyledi: “Bu da ayrı bir tat veriyor fındığa. En büyük özelliği budur. Bizlerde bunu dededen toruna 100 yıldır geleneksel olarak yaşatarak devam ettiriyoruz. Bu kaplamanın içerisinde fındık olduğu için besin değeri de yüksek ve lezzetli oluyor. Ben faydalı görüyorum ve herkesi fındık şekeri yemesini tavsiye ediyorum”

“Kilosunu 40 liradan satıyoruz”
Fındık şekerini şu anda kilosunu 40 liradan sattıklarını belirten Yılmazer, şunları kaydetti: “İsteyene bütçesine göre fındık şekeri veriyoruz. 1 kilo alamaz, yarım kilo alır. Bizler de ona göre paketler yapıyoruz. İsteyen maddi durumuna göre fındık şekeri alabilir.”

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