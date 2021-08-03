Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Kastamonu'nun Daday ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Daday Devlet Hastanesinde çalışan stajyer öğrenci M.Ö., kendisine ait elektrikli motosiklet ile hastaneye dönmek isterken arkasından gelen H.T. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan M.Ö., kaza yerinde mesai arkadaşları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Motosiklet sürücü M.Ö’nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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