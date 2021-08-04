9 kamerayı 12 saat boyunca izleyen polisler, motosiklet hırsızını yakaladı

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Kastamonu’nun Daday ilçesinde polis ekipleri, son 10 gün içerisinde 2 adet motosiklet hırsızlığı ihbarının ardından başlattığı çalışmalar neticesinde ilçede bulunan 9 güvenlik kamerasını 12 saat boyunca izleyerek, hırsızın yakalanmasını sağladı.

Edinilen bilgiye göre, Daday İlçe Emniyet Müdürlüğüne son 10 gün içerisinde 2 adet motosiklet çalındığı yönünde ihbar düştü. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, ilçede bulunan 9 güvenlik kamerasını 12 saat boyunca izleyerek hırsızlık şüphelisi şahsın eşkalini belirledi. Kimliği tespit edilen hırsızlık şüphelisi G.G., polis ekiplerinin takibi sonrasında Kastamonu’da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen hırsızlık şüphelisi G.G., adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Daday’da ilçe merkezinden çalınan 2 adet motosiklet ise halen kayıp olduğu öğrenildi.

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