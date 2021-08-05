Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı

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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Yürükören Mahallesi karantinaya alındı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, Kovid19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Yeniköy köyü Yürükören Mahallesi'nde karantina kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, 14 günlük karantina kararına istinaden köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

Hanönü ilçesinde karantinaya alınan Yürükören Mahallesinde 4, Sarıalan köyünde 6, Yukarıçakırçay köyünde 3 kişi ve Sirke köyünde 1 kişi olmak üzere toplam 14 kişide covid19 pozitif vaka olduğu bildirildi.

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