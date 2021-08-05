Kastamonu Belediyesi’nden orman yangıyla mücadeleye destek

Kastamonu Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen yangının söndürme çalışmalarına katkı sağlamak için iki personel ve bir araçla yola çıktı.

Kastamonu Belediyesi, yurdun çeşitli bölgelerinde özellikle Akdeniz ve Ege’de çıkan yangınlara destek vermek amacı ile belediye bünyesinde bulunan su tankerini Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun katıldığı uğurlama töreniyle Antalya'ya gönderdi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde de 28 Temmuz'da farklı noktalarda çıkan ve rüzgârında etkisiyle yayılan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına Kastamonu Belediyesi ekibi de katılıyor. Belediyeler Birliği Koordinasyon ekibi tarafından gelen çağrı üzerine, Kastamonu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan iki personel, bir araçtan oluşan yardım ekibi afet bölgesine gönderildi.

“Yardımlarımız bununla sınırlı kalmayacak”

Konu ile ilgili açıklama yapan Vidinlioğlu, “Antalya’nın Manavgat bölgesindeki yangına destek olmak ve soğutma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla belediyemiz bünyesindeki su tankerimizi gönderdik. Bu felaketlerin bir an önce son bulmasını temenni ediyorum. Ekibimize ve orada görev yapan tüm çalışanlara görevlerinde kolaylıklar dilerim. Pek tabi belediyemizin yangınla mücadeleye olan desteği bununla sınırlı kalmayacak. “Birlikte Güçlüyüz” sloganıyla başlattığımız kampanyaya vatandaşlarımızdan yoğun ilgi var. İnşallah yardım kamyonumuzu kısa zamanda dolduracağız. İhtiyaç listemizde eksik olursa da burada yine belediye olarak devreye girerek eksik olan malzemeleri tamamlayıp yardım kamyonumuzu kısa zamanda göndereceğiz" dedi.

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