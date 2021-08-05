Fren sistemi kilitlenen tır, şarampole uçtu

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Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde fren sistemi kilitlenen tır, yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu’dan Doğanyurt istikametine seyir halinde olan M.H. idaresindeki 78 AP 530 plakalı tır, fren sisteminin kilitlenmesi sonucu yoldan çıkarak İnebolu’nun Taşburun Köyü mevkiinde şarampole uçtu. Kazada yaralanan olmazken trafik ekipleri, uçurumu yuvarlanan tırı olay yerinden çıkartabilmek için uzun süreliğine yolu trafiğe kapattı. Çekici yardımı ile olay yerinden kurtarılan tır, yediemin otoparkına çekildi. Tırın uçurumdan kurtarılmasıyla İneboluDoğanyurt karayolu tekrar araç trafiğine açılabildi.

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