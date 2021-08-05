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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yangınzede ailelere yapılacak yeni evlerin temeli atıldı

İHA

Yangınzede ailelere yapılacak yeni evlerin temeli atıldı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2018 yılında Özboyu köyünde çıkan yangın sonucunda evlerini kaybeden yangınzede ailelere teslim edilmek üzere yeni evlerin temeli atıldı.
Tosya ilçesine bağlı Özboyu köyünde 2018 yılında çıkan yangın sonucunda 6 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti. Yangın sonrasında Tosya Kaymakamlığı tarafından yangınzede ailelere teslim edilmek üzere yeni ev yapılması için çalışma başlatıldı. Bu çalışmalar sonucunda idari sürecinde tamamlanmasıyla birlikte evleri yanan ailelere teslim edilmek üzere 5 evin temeli adıldı.
Temel atma törenine Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin’de katıldı. Kaymakam Pişkin, yürütülen çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alarak yangınzede ailelere hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Kaymakam Pişkin, "2018 yılında Özboyu Köyümüzde çıkan yangın sonucu 6 adet ev küle dönmüştü. Yeni yapılacak olan evlerin başka bir bölgeye yapılması yönündeki talepler nedeniyle idari süreci uzayan mağduriyete bugün itibarıyla noktayı koyduk. Hak sahibi vatandaşlarımızdan bir tanesisin yeni ev yapmaktan vazgeçmesi sonucu kalan 5 evin temel hafriyatını atmaya başladık. Daha önce hafriyatı alınmış olan bir ailemiz yeni evin inşaatına başladı bile. Köyümüze hayırlı olsun, süreçte yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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