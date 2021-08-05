Bir dönem semt ocağı olarak kullanılan tarihi cami, yeniden ayağa kaldırılıyor Asırlık cami için seferber oldular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir dönem semt ocağı olarak kullanılan tarihi cami, yeniden ayağa kaldırılıyor Asırlık cami için seferber oldular

İHA

Bir dönem semt ocağı olarak kullanılan tarihi cami, yeniden ayağa kaldırılıyor Asırlık cami için seferber oldular

Kastamonu'da 1592 yılında yapılan ve 1940 yıllarında 'semt ocağı' olarak kullanılan tarihi caminin, yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.
Kastamonu’nun Hepkebirler Mahallesinde Ahi Ali isimli bir hayırsever tarafından 1592 yılında yaptırılan "Küpcüğez Cami", Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeniden ayağa kaldırılıyor. Moloz taşı ve tuğladan yapılan Küpcüğez Camisinin zamanla duvarlarının ve temelinin zarar görmesi nedeniyle Ankara Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından yıkılarak aslına uygun yenisinin yapılması kararlaştırıldı. Bunun üzerine ihalesi ve projesi tamamlanan Küpcüğez Camide çalışmalar başlatılırken, fiziki gerçekleşmesinin ise şu anda yüzde 30 olduğu öğrenildi. Ayrıca caminin mihrap bölümü ise Selçuklu Devleti döneminden işlemelerin bulunması nedeniyle yıkılmadı. Mihrap bölümünün cami tamamlandıktan sonra güçlendirilmesi hedefleniyor.
Öte yandan Küpcüğez Caminin, Vakıflar Bölge Müdürlüğüne aitken 1940 yıllarında halk partisine satılarak bir dönem parti tarafından semt ocağı olarak kullanıldığı belirtildi. Yaklaşık 920 bin TL'ye ihalesi yapılan caminin, önümüzdeki yıl mayıs ayına kadar bitirilmesi planlanıyor.

"Tarihi camimiz 1592 yılında yapıldı"
Hepkebirler Mahallesi Muhtarı Ramis Küçüktarakçı, Küpcüğez Camisinin tarihi bir cami olduğunu belirterek, "Camimiz 1592 yılında yapılmış daha sonra 1855 yılında Rabia Hatun isminde bir hayırsever tarafından cami yıkılıp yeniden yapılmış. Cami, bugüne kadar birkaç kez tadilat geçirmiş. Caminin duvarları o dönemde malzeme olmadığı için çamurla sıvanmıştır. Bu yüzden 2016 yılında tavanında çökmeler oluştu, duvarlarında ayrılmaları gördük. Sonuç itibariyle Milli Emlak Müdürlüğü ile Vakıflar Bölge Müdürlüğüyle görüşerek caminin restorasyonunun yapılabilmesi için Milli Emlak Müdürlüğünden Vakıflar Bölge Müdürlüğüne devrilmesini sağladık. Yalnız caminin projesinin onaylanması 23 yılı buldu. Projenin bitiminde geçtiğimiz yıl tadilat için burada çalışmalara başlanıldı. Fakat ne yazık ki tadilat çalışmaları kurtarmadı. Tadilat kurtarmayınca tekrar bir proje hazırlandı ve Anıtlar Yüksek Kuruluna gönderildi. Sonuç itibariyle bu sefer caminin yıkılmasına karar verildi. Camimiz, tarihi bir cami ama tadilat çalışmasıyla kurtarılamadığı, duvarları çamurlarla örüldüğü için ve bu çamurlar birbirinden ayrıldığından dolayı artık depreme dayanıksız hale gelmiştir. Tehlike de arz ettiği için bilirkişiler caminin yıkılmasına karar verdi. Biraz uzun bir süreç oldu, merkezi bir yer. Caminin kurtarılması için uğraşılıyor. Şükür şu anda caminin yeniden yapılmasına başlandı, inşallah en kısa sürede inşaatı bitirilerek ibadete açılır" dedi.

"Caminin sadece mihrap dediğimiz bölümü yıkılmadı"
Küpcüğez Camisinin sadece mihrap denilen bölümünün yıkılmadığını söyleyen Küçüktarakçı, "Burası ayakta duruyor. Çünkü Selçuklu Devleti zamanından günümüze gelen işlemeler bulunuyor. Duvarda kapatılan alan bu işlemelerin korunması amacıyla kapatıldı. Bu işlemeler zarar görmemiş, günümüze kadar korunarak ulaşmış, iğne ile dahi ayıklanarak görüldüğü zaman çok hoşa gidecek işlemeler bulunuyor. Bizlerde cami restore edilirken bu işlemelerin korunmasına çalıştık. Vakıflar Bölge Müdürlüğünden devamlı görevliler geliyor ve kontrollerini yapıyor" diye konuştu.
Küçüktarakçı, caminin aslına uygun restore edileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akşener: Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış
YEREL HABERLER Akşener: Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak ...
Yangınzede ailelere yapılacak yeni evlerin temeli atıldı
YEREL HABERLER Yangınzede ailelere yapılacak yeni evlerin temeli ...
Fren sistemi kilitlenen tır, şarampole uçtu
YEREL HABERLER Fren sistemi kilitlenen tır, şarampole uçtu
Karantinayı ihlal edip bankaya para çekmeye geldi, HES koduyla yakalandı
YEREL HABERLER Karantinayı ihlal edip bankaya para çekmeye geldi, ...
Kastamonu Belediyesi’nden orman yangıyla mücadeleye destek
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyesi’nden orman yangıyla mücadeleye ...
Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı
9 kamerayı 12 saat boyunca izleyen polisler, motosiklet hırsızını yakaladı
YEREL HABERLER 9 kamerayı 12 saat boyunca izleyen polisler, ...
Küre Dağları Milli Parkı girişindeki ahşap levha tehlike saçıyor
YEREL HABERLER Küre Dağları Milli Parkı girişindeki ahşap levha ...
Kastamonu’da sıcak havalardan etkilenen yaşlı adam bayılarak kafasını betona çarptı
YEREL HABERLER Kastamonu’da sıcak havalardan etkilenen yaşlı adam ...
Kuyuya düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen inek vinç yardımıyla kurtarıldı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Bir asırdır bu ilçede üretilen fındık şekeri sevilerek tüketiliyor
YEREL HABERLER Bir asırdır bu ilçede üretilen fındık şekeri ...
Evine gitmek isterken dehşeti yaşadı Çocuklara köpek saldırdı, güvenlik kamerası anbean kaydetti
YEREL HABERLER Evine gitmek isterken dehşeti yaşadı Çocuklara köpek ...
30 yıldır başkanlığını sürdüren Karaset güven tazeledi
YEREL HABERLER 30 yıldır başkanlığını sürdüren Karaset güven ...
Kastamonu Belediyesi’nden yangınzedelere destek kampanyası
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyesi’nden yangınzedelere destek ...