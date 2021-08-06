Elektrik direğinde takılı kalan yavru leylek, yeniden yuvasına alındı

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Kastamonu'da elektrik direğine takılı kalan yavru leylek, milli parklar ekipleri tarafından takıldığı iplerden kurtarılarak yeniden yuvasına bırakıldı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Yenidoğan köyü Eski Mahalle mevkiinde vatandaşlarca elektrik direğine takılı kalmış yavru bir leylek olduğu ihbarının gelmesi üzerine DKMP Tosya Şefliği ekipleri, TEDAŞ görevlileri ile iletişime geçti. Yuvasında takılı kaldığı iplerden kontrollü kurtarılan yavru leyleğin gerçekleştirilen muayenesinde, uçma erginliğine ulaşmış sağlıklı genç bir birey olduğu tespit edildi. Ardından yavru leylek yeniden yuvasına bırakıldı.

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