Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken Kastamonu'da

İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, son iki yıldır pandemiyle, şimdi ise yangınlarla mücadele edildiğini belirterek, "Her bir ağaç bir insan, onlar bizim hayat damarlarımız" dedi.

İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, beraberindeki heyet ile birlikte Kastamonu Belediyesi ile AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret etti. İlk olarak Kastamonu Belediyesini ziyaret eden Köken, burada Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile bir araya geldi. Vidinlioğlu’ndan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Köken, ardından AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret ederek, Başkan Doğan Ünlü ile bir araya geldi.



"Ağaçlar hayat damarlarımız"

2 yıldır pandemi ile mücadele edildiğine dikkat çeken Köken, "Son haftalarda da yangınlarla uğraşıyoruz. Dünyanın genelinde böyle sıkıntılar var. Kainatın dengeleri ile oynadık şimdi düzeltmeye çalışıyoruz. O yüzden bunların ibreti vardır, ders alınması gereken konular var. Kastamonu’ya yeşillikler arasından girdik. Bu güzelliklerin devam etmesini temenni ediyorum. Kastamonulularda bunlara sahip çıksın. Her bir ağaç bir insan. Onlar bizim hayat damarlarımız. İnşallah bir daha böyle afetler yaşamayız" diye konuştu.



"Neyi üreteceğimize doğru karar vereceğiz"

Kalkınmanın önemine vurgu yapan Başkan Köken, "Anadolu tek tek kalkınırsa, Türkiye kalkınır. Her il, her ilçe kendine has özellikleriyle üretimin içinde olmalıdır. Bölgemizde üretimle öne çıkmamız lazım. Bir lokomotif sektörünün mutlaka olması lazım. Kalkınmanın birinci yolu üretimden geçer. Neyi üreteceğimize doğru karar vereceğiz. Ürettiğimiz doğru pazarlayacağız ve dünyada bizim ürettiğimiz bir ürün vazgeçilmez hale gelecek. Bizi kendi ürettikleri ürünlere mahkum edenleri, bizde ürettiğimiz ürünlerle bunu tersine çevirebiliriz. Bu kabiliyet, bu yetenek bizlerde var. Bu bölge insanlarında da var" diye konuştu.

