Bariyere çarpan otomobil takla attı: 3 ölü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bariyere çarpan otomobil takla attı: 3 ölü

DHA

Bariyere çarpan otomobil takla attı: 3 ölü


Bünyamin KARACAN/TOSYA(Kastamonu),(DHA) KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Tosya D-100 karayolu Ortalıca köyü mevkiinde meydana geldi. Samsun'dan İstanbul yönüne giden Mete Ayangil yönetimindeki 34 BE 0435 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyere çarparak takla attı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Mete Ayangil, eşi Sevim Ayangil ile Zennure Altun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, olay yerindeki çalışmaların ardından morga kaldırıldı. Polis, kaza hakkında soruşturma başlattı.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Tosya Bünyamin KARACAN
2021-08-07 03:13:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken Kastamonu'da
YEREL HABERLER Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken Kastamonu'da
Boz ayıya araç çarptı Çarpmanın etkisiyle yürüyemez hale gelen ayı tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Boz ayıya araç çarptı Çarpmanın etkisiyle yürüyemez ...
Elektrik direğinde takılı kalan yavru leylek, yeniden yuvasına alındı
YEREL HABERLER Elektrik direğinde takılı kalan yavru leylek, yeniden ...
Topladıkları hurda parçalardan mahallenin çocuklarına bisiklet yapıyorlar
YEREL HABERLER Topladıkları hurda parçalardan mahallenin çocuklarına ...
Akşener: Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış (2)
YEREL HABERLER Akşener: Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak ...
Akşener: “Ülkemize gelmiş sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlıştır”
YEREL HABERLER Akşener: “Ülkemize gelmiş sığınmacılara düşmanlık ...
Akşener: Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış
YEREL HABERLER Akşener: Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak ...
Bir dönem semt ocağı olarak kullanılan tarihi cami, yeniden ayağa kaldırılıyor Asırlık cami için seferber oldular
YEREL HABERLER Bir dönem semt ocağı olarak kullanılan tarihi cami, ...
Yangınzede ailelere yapılacak yeni evlerin temeli atıldı
YEREL HABERLER Yangınzede ailelere yapılacak yeni evlerin temeli ...
Fren sistemi kilitlenen tır, şarampole uçtu
YEREL HABERLER Fren sistemi kilitlenen tır, şarampole uçtu
Karantinayı ihlal edip bankaya para çekmeye geldi, HES koduyla yakalandı
YEREL HABERLER Karantinayı ihlal edip bankaya para çekmeye geldi, ...
Kastamonu Belediyesi’nden orman yangıyla mücadeleye destek
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyesi’nden orman yangıyla mücadeleye ...
Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı