İstinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

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Kastamonu’nun Tosya ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Tosya’da D100 karayolunun Ortalıca köyü mevkiinde Mete Ayangil yönetimindeki 34 BE 0435 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mete Ayangil ile eşi Sevim Ayangil ve kayınvalidesi Zennure Altun olay yerinde hayatlarını kaybetti. Otomobil içerisinde sıkışan cenazeler, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Ardından cenazeler, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süreliğine ulaşıma kapanan Tosya D100 karayolunun Samsunİstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araç yediemin otoparkına çekilirken, karayolları ekipleri ise yolu temizledi.

Ayrıca Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Tosya Jandarma Komutanlığı ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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