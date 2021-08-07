Kastamonu’da 150 ton saman balyası alev alev yandı

Ümitcan Uygun, bu kez de Esra'nın ölümüyle ilgili gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde alevlere teslim olan yaklaşık 150 tonluk saman balyası, küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Tosya’da İncesu mevkiinde bulunan bir arazide bulunan yaklaşık 150 ton saman balyaları, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, saman balyalarında çıkan yangının etrafa sıçramaması için çalışma yürüttü. Yangın, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınabildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.