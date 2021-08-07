Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, antrenmanlara başladı Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Costica Buceschi: “Bu kulübe şampiyonlar ligini kazandırmak için geldim”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, antrenmanlara başladı Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Costica Buceschi: “Bu kulübe şampiyonlar ligini kazandırmak için geldim”

İHA

Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, antrenmanlara başladı Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Costica Buceschi: “Bu kulübe şampiyonlar ligini kazandırmak için geldim”

Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, antrenmanlara başladı. Kulübün yeni antrenörü Costica Buceschi, takımın başında ilk kez idmana çıkarken, şampiyonlar ligini kazanmak için bu kulübe geldiğini söyledi.
Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, yeni antrenörü Costica Buceschi liderliğinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Atatürk Spor Salonu'nda yapılan antrenmanda yaklaşık 2 saat sürdü. Antrenman öncesinde oyuncularla konuşan ve nasıl bir takım olunması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunan Costica Buceschi, antrenman sırasında da sık sık oyunu keserek oyuncuların nasıl pozisyon almaları noktasında uyarılarda bulundu.
Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 20212022 sezonunda Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. Ayrıca bu yıl hem Süper Kupa hem de ligde iddialı olan Kastamonu temsilcisi, ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı duruma gelmek istiyor.
Antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan Antrenör Costica Buceschi, “Bugün ilk antrenmanımızı yaptık. Burada olduğumuz için mutluyum. Zor bir antrenman oldu. Hem oyuncularım için hem de benim için. Fakat şunu anladım ki içimizde yetenekli oyuncular var. Ancak halen hazır değiller. Gelecek oyuncularımız var ve gelecek oyuncularımızla inşallah çok daha hazır olacağız” dedi.
Atatürk Spor Salonu'nun çalışma için uygun olmadığını yeni salona geçilmesi gerektiğini söyleyen Buceschi, “Bu salonda çalışmamız zor görünüyor. Ancak yeni salona geçtiğimiz zaman kesinlikle daha iyi antrenmanlara çıkacağımızı düşünüyorum. Hentbol taraftarlarına şu aşamada açıkçası da çok ta bir mesajım yok” ifadelerini kullandı.
“Buraya kesinlikle şampiyonlar ligini kazanmaya geldim” diyen Costica Buceschi, “Ben, daha önce çalıştırdığım takım bundan çok daha gençti. Ama burada çok daha tecrübeli oyuncular var. İyi oyuncular var. Ben kesinlikle şampiyonlar ligini kazanmak için buradayım. Zorlu bir gruptayız. Ancak hepimizin yapması gereken şey mücadele etmek ve sonunda iyi bir noktaya ulaşmak diye düşünüyorum. Hepimiz Olimpiyat Oyunlarını görüyoruz izliyoruz. Ne kadar hızlı oynadıklarını ve ne kadar agresif savunma yaptıklarını görüyoruz. Bizimde yapmamız gereken hücumda da savunmada da hem agresif hem de hızlı olmak ve neler olacağını görmek. İyi oyuncularımız var, aynı zamanda çok çalışmamız gerekiyor. Ama bizim minimum bir transfere hatta iki transfere ihtiyacımız var. Görüyorsunuz diğer takımları hepsi inanılmaz hızlı ve hücumda hepsi agresif oynuyorlar. Kesinlikle bizimde bu şekilde oynamamız lazım” şeklinde konuştu.
Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, ilk kez mücadele edeceği EHF Şampiyonlar Ligi’nde B Grubu'nda zorlu rakiplerle mücadele edecek. Çekilen kura neticesinde Kastamonu ekibi; CSKA (Rusya), Vipers Kristiansand (Norveç), Krim Mercator Ljubjana (Slovenya), Odense Handbold (Danimarka), Györi Audi ETO KC (Macaristan), Metz Handball (Fransa), IK Savehof (İsveç) takımları ile eşleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kastamonu’da 150 ton saman balyası alev alev yandı
YEREL HABERLER Kastamonu’da 150 ton saman balyası alev alev yandı
İstinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İstinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını ...
Bariyere çarpan otomobil takla attı: 3 ölü
YEREL HABERLER Bariyere çarpan otomobil takla attı: 3 ölü
Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken Kastamonu'da
YEREL HABERLER Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken Kastamonu'da
Boz ayıya araç çarptı Çarpmanın etkisiyle yürüyemez hale gelen ayı tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Boz ayıya araç çarptı Çarpmanın etkisiyle yürüyemez ...
Elektrik direğinde takılı kalan yavru leylek, yeniden yuvasına alındı
YEREL HABERLER Elektrik direğinde takılı kalan yavru leylek, yeniden ...
Topladıkları hurda parçalardan mahallenin çocuklarına bisiklet yapıyorlar
YEREL HABERLER Topladıkları hurda parçalardan mahallenin çocuklarına ...
Akşener: Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış (2)
YEREL HABERLER Akşener: Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak ...
Akşener: “Ülkemize gelmiş sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlıştır”
YEREL HABERLER Akşener: “Ülkemize gelmiş sığınmacılara düşmanlık ...
Akşener: Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak yanlış
YEREL HABERLER Akşener: Türkiye'deki sığınmacılara düşmanlık yapmak ...
Bir dönem semt ocağı olarak kullanılan tarihi cami, yeniden ayağa kaldırılıyor Asırlık cami için seferber oldular
YEREL HABERLER Bir dönem semt ocağı olarak kullanılan tarihi cami, ...
Yangınzede ailelere yapılacak yeni evlerin temeli atıldı
YEREL HABERLER Yangınzede ailelere yapılacak yeni evlerin temeli ...
Fren sistemi kilitlenen tır, şarampole uçtu
YEREL HABERLER Fren sistemi kilitlenen tır, şarampole uçtu
Karantinayı ihlal edip bankaya para çekmeye geldi, HES koduyla yakalandı
YEREL HABERLER Karantinayı ihlal edip bankaya para çekmeye geldi, ...
Kastamonu Belediyesi’nden orman yangıyla mücadeleye destek
YEREL HABERLER Kastamonu Belediyesi’nden orman yangıyla mücadeleye ...
Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Kastamonu'da bir mahalle karantinaya alındı