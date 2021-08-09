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İzinsiz girdikleri kanyonda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

İHA

İzinsiz girdikleri kanyonda mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Kastamonu’da Horma Kanyonu’na izinsiz olarak girerek, geçiş yapmak isteyen 6 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan kişileri JAK ekipleri kanyondan kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesine gezmeye gelen 6 kişi, Horma Kanyonu’na izinsiz giriş yaptı. Bir süre sonra yanlarında yeterli malzeme olmaması sebebiyle kanyonda mahsur kalan ekip, jandarma ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi görevlendirilerek bölgeye sevk edildi. JAK timi, kanyona girerek mahsur kalan 6 kişiyi, yaklaşık 2 saat süren çalışma ile kurtardı.
Öte yandan, Horma Kanyonuna giriş yapan ekibin içerisinde küçük yaştaki çocuğun olduğu da görüldü.

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