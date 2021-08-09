Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Kastamonu’nun Araç ilçesinde HES kanalına düşen karacayı jandarma ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Araç ilçesi Kıyan köyü Eylek mevkiinde bulunan HES kanalına karaca düştü. Suda çırpınan karacayı gören vatandaşlar, jandarmayı arayarak bir karacanın HES kanalına düştüğünü ve sudan çıkamadığını bildirdi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, olay yerine sevk edilerek yaralanan karaca jandarma personeli tarafından sudan kurtarıldı. Sudan çıkarılan yaralı karaca, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne tedavi edilmek üzere teslim edildi.

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