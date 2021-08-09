Kırcaoğlu, Türkiye Taekwondo Şampiyonasında üçüncü oldu

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Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonasına katılan Ayşe Sıla Kırcaoğlu, Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Taekwondo Federasyonu faaliyet programında yer alan Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 29 Temmuz2 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda 70 ilden 566 kulüp ve bin 762 sporcunun katılımı ile yapıldı. Kastamonu’dan katılan sporculardan 67 kiloda mücadele eden Milli Sporcu Ayşe Sıla Kırcaoğlu, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Taekwondo İl Temsilcisi ve Antrenörü İsmail Arıkan, “Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 29 Temmuz2 Ağustos 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Şampiyonaya 70 ilden 566 kulüp ve 1762 sporcu katıldı. 67 kilo bayanlarda mücadele eden Milli Sporcum Ayşe Sıla Kırcaoğlu 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Kendisini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Kastamonu’muza hayırlı olsun” dedi.

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