Arkadaşların tartışmasında kan aktı: 2 ölü

Kastamonu’da gece saatlerinde arkadaşlar arasında çıkan sözlü tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu meydana gelen olayda, 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, merkeze bağlı Bük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde B.K, B.M. ve C.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine B.K, yanında bulundurduğu av tüfeği ile B.M. ve C.Ö.’ye birkaç el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden B.M. olay yerinde hayatını kaybederken C.Ö.’de ağır yaralandı. Köylüler tarafından olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan C.Ö, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olay sonrasında köyde geniş güvenlik önlemi alırken olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli B.K. jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonrasında gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

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