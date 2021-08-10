Kastamonu’da sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi Göle dönen caddelerde araçlar suya gömüldü

Kastamonu’da etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Suya gömülen araçlarının içinde mahsur kalan vatandaşalar zor anlar yaşadı.

Kastamonu’da aniden başlayan sağanak yağış kent merkezi ve ilçelerinde etkili oldu. Yağmurun etkili olduğu bölgelerde cadde ve sokaklar göle döndü. Aralıklarla etkisini sürdüren ve şiddetini arttıran sağanak yağmur nedeniyle iş yerlerini ve evlerin bodrum katlarını su bastı.

Mazgalların tıkanması sonucu oluşan su birikintisi nedeniyle oluşan birikintilerde suya gömülen araçların içinde mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Bozkurt ilçesinde araç içerisinde mahsur kalan sürücülerin yardımına belediye ekipleri ve vatandaşlar yetişti. Ayrıca, İnebolu, Abana ve Bozkurt ilçesinde yollarda meydana gelen taşkın nedeniyle vatandaşlar pazar yerinde mahsur kaldı. Tarım arazileri zarar gördü.



Uyarı yapıldı

Kastamonu Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Abana'da metrekareye 110 kilogram yağış düşerken, Bozkurt'ta 103, İnebolu'da 64 ve Devrekâni Kuzköy mevkiinde ise metrekareye 43 kilogram yağış düştü. Diğer yandan, sağanak yağışların gece yarısı kuvvetleneceği bildirilerek su baskını, sel gibi olumsuz durumlara karşı da tedbirli olunması gerektiği söylendi.

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