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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrekani Belediyesi’nden yangın bölgesine destek

İHA

Devrekani Belediyesi’nden yangın bölgesine destek

Devrekani Belediyesi, Akdeniz ve Ege Bölgelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangın sonrasında yardım kampanyası başlattı. Toplanan iki kamyon yardım, yangın bölgesine ulaştırılmak üzere ilçeden uğurlandı.
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangınlarla başlayan ve Ege ile Akdeniz’de meydana gelen orman yangınları için su tankeri ve personel desteğinde bulunan Devrekani Belediyesi, acil ihtiyaç duyulan malzemelerle dolu kamyonlarını da yangın bölgesine gönderdi. Devrekani Belediyesi, çıkan yangınlar sonrasında ilçede bulunan vatandaşlara yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine ilçede ikamet eden vatandaşlar, yardımları Devrekani Belediyesi Sosyal Yardım Vakfı’na ulaştırdı. Burada toplanan yardımlar, Devrekani Belediyesi personeli tarafından paketlenerek kamyonlara yüklendi. En çok ihtiyaç duyulan malzemeler olan “konservepaketli gıda, su ve içecek, battaniyepike, büyükbaşküçükbaş hayvan yemi, hijyenik ped, hasta bezi, yanık kremi, ıslak mendil, peçete, tuvalet kağıdı, ağrı kesici, kolonya, göz damlası, astım spreyi, kazma, kürek, tırmık, el feneri, pil, şarj cihazları, bebek maması ve paketli yiyeceklerin” yer aldığı malzemeler, Akseki Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonrası Serik Belediyesi ve Gündoğmuş Belediyesine ulaştırılmak üzere yola çıkartıldı. Malzemeler yangından etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.
Kamyonların uğurlandığı törene katılan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, “Akdeniz ve Ege Bölgelerinde birkaç İl’de çıkan orman yangınları nedeniyle Devrekani Belediyesi olarak nasıl destek olabiliriz noktasında istişarelerde bulunduk. Bunun üzerine Devrekani’deki vatandaşlarımıza çağrıda bulunduk. Bu çağrının karşılığında Devrekanili vatandaşlarımızdan gerçekten çok olumlu dönüşümler aldık. İki kamyon kuru gıda başta olmak üzere temizlik ürünleri, yangın söndürmede kullanılacak olan kürek, kazma, tırmık, yangın söndürme tüpleri başta olmak üzere temizlik malzemeleri, hijyen malzemeleri, çeşitli kıyafetlerle iki kamyon dolusu bunlardan oluşan malzemeleri orada bulunan belediyelerimiz ile irtibata geçerek ihtiyaçları doğrultusunda Antalya’nın Serik ve Gündoğmuş ilçelerine sevk ettik. İlk etapta toplanan yardım kamyonlarımız bu ilçelerimize gönderildi. Her iki kamyonda Antalya’ya bu yardım malzemelerini ulaştırmak üzere yola çıktı. Bizlerde kendi çapımızda destek olmak istedik. Orada bulunan vatandaşlarımızın yaralarını bir nebze olsa da sarmak istedik. Bu kapsamda Devrekani’de yaklaşık 200 kişi civarında hayırseverimizin bizlere ulaştırmış oldukları yardım malzemelerini Antalya’nın Serik ve Gündoğmuş Belediyelerine ulaştırdık. Serik ve Gündoğmuş Belediyeleri de, ihtiyaçları doğrultusunda yangından etkilinin başta ihtiyaç sahibi ailelerimiz olmak üzere vatandaşlara ulaştırılmak üzere dağıtımlarını yapacaklar. Yardım kampanyamızı bu şekilde yürütüyoruz” dedi.
Akdeniz ve Ege Bölgelerinde çıkan yangınlarda ciğerlerinin yandığını söyleyen Başkan Altıkulaç, “Ancak Türk Milleti olarak birlikte buraları yeniden yeşerteceğiz. Yangılardan etkilenen köylerimiz oldu. Devrekani Belediyesi olarak yangın bölgesinde mağdur olan vatandaşlarımızın her daim yanında olacağız. Yaraları hep birlikte saracağız. Tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. İnşallah yaraların sarılmasında bir nebze de olsun katkımız olur. Rabbim bizlere böyle felaketleri bir daha yaşatmasın. Bu vesileyle ormanlarımıza gözümüz gibi bakalım. Ormanlarımıza çöp atmayalım, ateş yakmayalım. Orman yangınlarını hep birlikte önleyelim” diye konuştu.

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