Azdavay'da sağanak sele neden oldu (2)

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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YOL ULAŞIMA KAPATILDI

Kastamonu Azdavay'da şiddetli yağmur devam ederken, ilçenin büyük bölümü sular altında kaldı. Belediyenin boş halk otobüsü, sel nedeniyle suya gömüldü, birçok araç ise sürüklendi. Jandarma ekipleri, KastamonuAzdavay yolunda önlem aldı. İlçeye 10 kilometre kala yol, trafiğe kapatıldı. Yol kenarında bulunan derenin taştığı, ağaç parçalarının sel ile yola sürüklendiği görüldü.

TARİHİ KÖPRÜ DE SULAR ALTINDA

Öte yandan şiddetli yağış İnebolu, Küre ve Daday ilçelerinde de etkili oldu. İnebolu-Kastamonu yolu ulaşıma kapandı. Küre'de mahallede bulunan yol çöktü, İkiçay mevkisinde sular yola taştı. İnebolu'da da İstiklal Yolu´nun simgelerinden tarihi İkiçay Köprüsü, sel suları altında kaldı. DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / Azdavay Gürkan YILMAZ

2021-08-11 12:37:14



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