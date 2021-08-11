"HES patladı" iddiasına yalanlama

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Kastamonu’da etkili olan sağanak yağışlar Bozkurt ilçesinden geçen Ezine Çayı üzerindeki HES barajının patladığı iddia edildi.

Kastamonu Valiliğinden konuya ilişkin açıklamada "Yanlış bilgi" denildi. İşte o açıklama:



"Bozkurt ilçemizde aşırı yağışlar nedeniyle ilçedeki HES'in patladığı yönünde sosyal medyada bir takım yanlış bilgiler yer almaktadır. Bu haber doğru olmayıp aşırı yağışa bağlı su taşkınları yaşanmakta ve tüm birimlerimizle müdahale edilmektedir. "

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