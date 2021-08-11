Kastamonu'da şiddetli yağış sele neden oldu (6)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BOZKURT'TA KRİZ MASASI KURULDU

Kastamonu'da selin vurduğu 8 ilçeden Bozkurt'ta kriz masası kuruldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde ulaştığı Kastamonu'dan Bozkurt'a geçti. Bakan Soylu, ilçe girişindeki akaryakıt istasyonunda kurulan kriz masasında yetkililerden bilgi aldı. Bu arada suyla kaplı ilçe merkezinde arama ve kurtarma çalışmaları sürdürüldü. Elektrik verilemeyen ilçede bazı vatandaşlar oturdukları binaların çatılarına çıkarak kurtarılmayı bekledi. Helikopter ile çatılarda bulunan vatandaşlardan bazıları kurtarılarak tahliye edildi. AFAD ekipleri de ilçede botlarla arama çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan ilçenin girişinde bulunan ve selden etkilenmeyen camiye kamyonlarla sedye yataklar getirildi. Bunların selden etkilenenler için kullanılacağı öğrenildi. İlçede akşam saatlerinden itibaren yağmur etkisini kaybederken arama- kurtarma çalışmaları sürüyor. Kaan ULUOğuzhan DEMİR/KASTAMONU, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Kaan ULU

2021-08-11 23:00:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.