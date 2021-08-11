Kastamonu'da şiddetli yağış sele neden oldu (7)

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77 VATANDAŞ HELİKOPTERLE TAHLİYE EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Sinop ve Kastamonu'da sel felaketinde 77 vatandaşın tahliyesinin helikopterlerle gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sinop ve Kastamonu´daki sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlarımız için arama-kurtarma faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Bölgede görev yapan Kara ve Hava Kuvvetlerimize ait 6 helikopter ile toplam 77 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi" denildi. DHA-Genel Türkiye-Kastamonu KASTAMONU, (DHA)-

2021-08-11 23:20:52



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