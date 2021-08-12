Binalarında mahsur kalan selzedeler helikopterlerle kurtarılıyor

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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sel sebebiyle binalarda mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle kurtarılıyor.

Selin vurduğu Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Bölgeye sevk edilen ekipler kurtarma ve arama çalışmalarını sürdürüyor. Sel sebebi ile binalarda mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle kurtarıldı. Karadan da ekipler kurtarma çalışması yapıyor.

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