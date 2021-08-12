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Bozkurt’taki kurtarma çalışmaları havadan ve karadan yapılıyor Bozkurt’ta sular altında kalan evlerinde mahsur kalan vatandaşlar havadan ve karadan yapılan çalışmalarla kurtarılıyor

İHA

Bozkurt’taki kurtarma çalışmaları havadan ve karadan yapılıyor Bozkurt’ta sular altında kalan evlerinde mahsur kalan vatandaşlar havadan ve karadan yapılan çalışmalarla kurtarılıyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından evlerinde mahsur kalan vatandaşlar havadan ve karadan kurtarılıyor.
Bozkurt’ta kurtarma çalışmalarına asker ve polis helikopterleri ile havadan; AFAD, UMKE, JAK, PAK ve farklı illerden gelen itfaiye ekipleri tarafından yürütülüyor.
Evlerinde mahsur kalanlar asker ve polis helikopterleri tarafından kurtarılırken, karadan ulaşılabilen bölgelerde ise büyük bir mücadele veriliyor.
Kurtarma çalışmalarında duygulu anlar yaşanıyor
Sel felaketi sonrasında eşi ve iki çocuğu mahsur kalan Ahmet Bideci isimli vatandaş da, çoğu Bozkurtlu gibi ailesine kavuşmak için 15 saatten fazla bekledi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında eşi ve iki çocuğu kurtarılan Ahmet Bideci, çocuklarına gözyaşları içinde sarıldı. Korkan küçük kızına su içiren Ahmet Bideci, eşine sarılarak gözyaşı döktü.
Sel bölgesinde aralıksız görev yapan ekipler, insanların yanı sıra hayvanlara da destek oluyor. Bir binada mahsur kalan küçük kedi, AKUT ekibinde görevli bayan personel tarafından kurtarıldı.
Sağlık Bakanlığından edinilen bilgiye göre, bölgeye 32 adet ambulans ve 24 adet UMKE timi olmak üzere toplam 202 acil sağlık personeli görevlendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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