Bozkur'ta sel: 1 ölü

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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesindeki selde 1 kişi hayatını kaybetti. Elektrik hatlarının kesildiği ilçede mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Kastamonu’da etkili olan sağanak yağışlar Bozkurt ilçesinden geçen Ezine Çayının taşmasına sebep oldu. İlk belirlemelere göre Kazım T. adlı bir kişinin öldüğü bölgede elektrik hatlarında, internet ve iletişim hatlarının tümünde de kesilmeler meydana geldi.

İlçeye ulaşım sağlayan yolların kapandığı, mahsur kalanların kurtarılması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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