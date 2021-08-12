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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'daki sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybetti (5)

DHA

Kastamonu'daki sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybetti (5)


ÖLÜ SAYISI 9'A ÇIKTI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu'da meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği belirtildi. Açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi. Ayrıca, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Kastamonu
2021-08-12 15:07:07

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