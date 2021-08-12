Kastamonu'daki sel felaketinde 9 kişi hayatını kaybetti (5)

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ÖLÜ SAYISI 9'A ÇIKTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu'da meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği belirtildi. Açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi. Ayrıca, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Kastamonu

2021-08-12 15:07:07



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