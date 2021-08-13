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Bakan Soylu ve Kurum’dan Bozkurt’ta son değerlendirmeler Soylu: “Bozkurt’ta arama kurtarma çalışmalarında sona geldik diyebilmem mümkün”

İHA

Bakan Soylu ve Kurum’dan Bozkurt’ta son değerlendirmeler Soylu: “Bozkurt’ta arama kurtarma çalışmalarında sona geldik diyebilmem mümkün”

Kastamonu'nun Bozkurt İlçesi’ndeki sel felaketi sonrası yapılan çalışmalar ve denetimlerinin ardından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HES Patlaması sonucu taşkın iddialarını yalanladı. Soylu, bugüne kadar Bozkurt’ta gördüğü felaketin diğerleri arasındaki en büyüğü de olduğunu belirterek, “Bozkurt’ta arama kurtarma çalışmalarına sona geldik diyebilmem mümkün” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki heyet Kastamonu Bozkurt Bölgesi’ndeki çalışmaların ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.
İlk olarak açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afet bölgesinde yaptığı açıklamada, Bozkurt’taki sel şiddetine atıfta bulunarak, “Benim gördüğüm en büyük sel felaketi burası. Hem etkinlik açısından hem de şiddeti açısından. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Buradaki tabloyu gördüğümde hem etkilendiğimi hem de kıyas olarak o saatten bu saate hep arama kurtarma çalışmaları yaptık. 5 derelik bir rakam çıkardım kendi zihnimde bunu söyleyebilirim. Dereli’de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli kadar süreç var burada. Alanı geniş, etki alanı geniş ve aynı zamanda vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı risk yüksek” dedi.
“Bozkurt’ta arama kurtarma çalışmalarına sona geldik diyebilmem mümkün”
Yaklaşık 850 vatandaşın kurtarıldığını ifade eden Bakan Soylu, “Yaklaşık 850 vatandaşımız burada helikopterler ile balık adamlar ile iş makineleri arama kurtarmacılar ile önemli bir kurtarma gerçekleştirdiler. Akşam saat 8’e kadar arama kurtarma çalışmaları devam etti. Şunu söyleyebilirim burada yani Bozkurt’ta arama kurtarma çalışmalarında sona geldik diyebilmem mümkün. Ama hala bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemi ile hem arama tarama yöntemi ile çalışmalarına devam ediyor. Bu arada ihbarlar ve ihbarlarla da ilgili çalışıyoruz. En son derenin karşı tarafından 8 vatandaşımızı yine bir ihbar neticesinde alabildik. Bu ilçe ikiye bölündü. İlçenin diğer tarafı ile bu tarafı arasındaki iletişim sabah saatlerine kadar yok idi zaten” diye konuştu.
Sel sonrası zarar gören vatandaşların durumu ile ilgili de konuşan Soylu, “Esnafımızın karşı karşıya kalmış olduğu hasar çok. Türkiye’nin birçok kurumundan kuruluşundan buraların eski haline kavuşabilmesi için araçlar, vidanjörler ve iş makineleri geldi. Birçok destekte buraya akıyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir endişesi şüphesi kaygısı olmasın elbirliği ile bunun üstesinden geleceğiz” şeklinde konuştu.
HES Patlaması iddialarına cevap
’HES Patlaması’ sonucu sel olduğu iddialarına da cevap veren Soylu, “Hem yerden hem havadan baktık patlama söz konusu değil. Hem böyle bir haznesi olan baraj tutulumu olan bir mekanizması yok. Burada son günlerde çok yapılıyor. Sorumlusu olduğunu düşündüğümüz insanlar vatandaşlarımızın en nazik zamanlarında en nazik noktaları üzerinden hem provokasyonu ortaya koymuş oluyorlar. Zaten bugüne kadar patlamış böyle bir şey olsaydı. 50 defa bunun sorumlusu sizsiniz diye önümüze koyarlardı. Böyle bir mekanizma da yok. Bunu bir bilgilendirme açısından söylüyorum”dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine baş sağlığı dileklerini ilettiğini ifade ederek, “Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi Kastamonu Bozkurt’taki afet Dereli’deki afetin kat be kat fazlası. Biz yine hasar tespit çalışmalarımızı tüm ekibimiz ile başlattık. Önceliğimiz vatandaşlarımız ve hayatları. Sayın bakanımızın da ifade ettiği gibi ekiplerimiz uykusuz şekilde çalışıyorlar. İlk önce Allah’ın izniyle kayıplarımıza ulaşacağız ardından da hem alt yapı hasarlarımızı gideriyor olacağız yine üst yapımızı da bitirmiş olacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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