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Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi

DHA

Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi


Nursima ÖZONURKaan ULUCelal ATALAYOğuzhan DEMİR/KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı, Çatalzeytin ilçesinde heyelanda ölen 1 kişi ile birlikte 25'e yükseldi. İlçede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kentte çarşamba günü etkili olan şiddetli yağış, Bozkurt, Azdavay, Pınarbaşı, Küre, İnebolu, Cide ve Abana ilçelerinde sele neden oldu. Su altında kalan ilçelerde yollar çöktü, köprüler yıkıldı, araçlar selde sürüklendi. Sel, 5 bin 400 nüfuslu Bozkurt ilçesinde büyük yıkıma yol açtı. Yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı taştı. Çayın taşmasıyla birlikte meydana gelen selde, su seviyesi bazı bölgelerde 4 metreye kadar yükseldi. Araçlar sel sularında sürüklendi. Birçok vatandaş bulundukları binalarda mahsur kaldı. Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı çöktü. Yanında bulunan iki binada ise büyük hasar oluştu. 
CAN KAYBI 25´E ÇIKTI
İlçe girişindeki akaryakıt istasyonunda afet koordinasyon merkezi kuruldu. Oturdukları binalarda mahsur kalanlar arama-kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla tahliye edildi. Havadan helikopterler, karadan ise botlar ve iş makineleriyle yürütülen çalışmalarla çok vatandaş tahliye edilerek hastanelere kaldırıldı. AFAD'dan yapılan açıklamada, Çatalzeytin ilçesinde ilk gün meydana gelen heyelanda haybeden 1 kişi ile birlikte kentte yaşamını yitirenlerin sayısı 25'e yükseldi. Kastamonu'da 2 bin 466 personel, 313 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 AFAD mobil koordinasyon TIR´ı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil enerji aracı, 283 iş makinesi, 29 bot ve 12 motopomp, 1 dalgıç pompa, 19 arama köpeği ile arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.
'BÜTÜN MAL GİTSEYDİ OĞLUM GİTMESEYDİ'
İlçede yaşayan Cemal Akın, sel felaketinde oğlu 3 çocuk babası Harun Akın'ı (42) kaybettiğini söyledi. Fırın işleten oğlunun sel sırasında eşyalarını kurtarmak için dükkana girdiğini ve bir anda iş yerinin su altında kalmasıyla hayatını kaybettiğini belirten Cemal Akın, "Oğlumu kaybettim. Bütün mal gitseydi de oğlum gitmeseydi. Bir anda oldu her şey. Çay bir anda geldi buraya; bir anda taştı. Köyümüzden çayı görüyordum; ama bunun böyle olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.
KAPLUMBAĞAYI KURTARDI
Arama kurtarma çalışmaları sırasında UMKE ekipleri suyun içinde fark ettikleri bir kaplumbağayı kurtardı. UMKE ekibinden Hüseyin Toparlak, kaplumbağayı güvenli bölgeye çıkararak, "Sel suyuyla birlikte dükkanların içerisine girmiş. Muhtemelen yukarı bölgelerden sürüklenip geldi selle birlikte. İnşallah tekrar bunu doğal yaşamına bırakacağız. Arkadaşlarımız dünden beri yine bu şekilde birkaç hayvan bulmuşlardı. Biz de bugün bir kaplumbağa bulduk. İnşallah bunu ormana bırakabiliriz. Orada hayatını devam ettirir. Çünkü doğal yaşamı orası. Burada zaten herhalde yaşamını sürdüremez" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Nursima ÖZONUR-Kaan ULU
2021-08-13 09:23:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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