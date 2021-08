Bozkurt’taki felakete ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketine ait yeni görüntüler çıkmaya devam ediyor. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Kastamonu’nun Bozkurt ve Abana ilçeleri yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı’nın taşması sonucunda sel altında kaldı. Özellikle Bozkurt ilçesinin büyük bir bölümü sel altında kalırken arama ve kurtarma çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Ayrıca ilçede enkaz kaldırma ve temizlik işlemleri de sürüyor. Öte yandan sel felaketine ait yeni görüntüler de çıkmaya devam ediyor. Bir vatandaşın evinin balkonundan cep telefonu ile kaydettiği görüntüler felaketin boyutunu an be an gözler önüne serdi.

