20 metre yükseklikten düşen kayalar karayolunu trafiğe kapattı

Yangın ve sellerden zarar görenler için yardım kampanyası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kastamonu’nun Hanönü ilçesi yakınlarında yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen kaya parçaları, HanönüTaşköprü karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu. Karayoluna düşen kaya parçaları belediye ekiplerince temizlenerek yol trafiğe açıldı.

Hanönü Kale Park yakınlarında dün akşam saatlerinde dağdan kopan kaya parçaları, HanönüTaşköprü karayoluna düştü. Hanönü Belediye ekipleri tarafından hemen müdahale edildi. Kontrollü olarak yol bir süre trafiğe kapatılırken ekipler kısa sürede kaya parçalarını temizleyerek yol ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.