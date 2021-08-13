Kepçe ve traktör sel sularında hurdaya döndü

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Kastamonu’nun Hanönü ilçesi Gökceağaç köyü ormanlık alanında orman köylüsü tarafından bırakılan bir kepçe ile bir traktör, sel sularına kapılarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Gökceağaç köyünün Dağdeğirmeni mevkiinde orman çalışmaları esnasında ormanda bırakılan Mustafa Demir’e ait kepçe ile Nuri Ural’a ait bir traktör Çelikli çayının taşması sonucunda sular altında kaldı. Sular altında kalan araçların kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

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