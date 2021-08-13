Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Evelallah bu millet hiçbir zaman çömelmedi, yine çömelmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selden etkilenen bölgelerde temaslarda bulunmak üzere Kastamonu'ya geldi. Vatandaşları selamlayan Erdoğan, "Evelallah bu millet hiçbir zaman çömelmedi, yine çömelmeyeceğiz" dedi.

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde hayatı adeta felç etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da temaslarda bulunmak üzere Kastamonu’yu ziyaret etti. İlk olarak selin etkilendiği ilçelerden biri olan Abana’ya gelen Erdoğan, vatandaşları selamlayıp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Abanalı kardeşlerim. Öncelikle Cuma'nız mübarek olsun. Bu sel afeti, sel felaketi sebebiyle ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm yakınlarımıza, milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim beterinden korusun diye de niyaz ediyorum. Bugün Bozkurt'a geçip Cuma'yı inşallah orada kılacağız. Bozkurtlu kardeşlerimizle hemhal olacağız. Abana da bu felakette mağdur oldu. Sizi selamlamadan geçmeyim istedim. Şunu çok net söylüyorum. Bizler Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız ve ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp inşallah hep söyleriz ya; 'Küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız.' Hiç merak etmeyin evelallah bu millet hiçbir zaman çömelmedi, yine çömelmeyeceğiz. Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız. Süratle de inşallah en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içinde olacağız. İçişleri, Ulaştırma, Çevre ve Şehircilik Bakanı hep birlikte buradayız ve yerinde değerlendirme yapacağız. Diğer bölgelere yine bakan arkadaşlarım var. Milletvekilli arkadaşlarımızla beraber bölgedeyiz. Buralardaki tespitleri yaptıktan sonra da adımlarımızı atacağız. Teşekkür ediyorum, sizleri Allah'a emanet ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.