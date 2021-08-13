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FLAŞ

DHA

FLAŞ


Cumhurbaşkanı Erdogan: Kastamonu ve çevresindeki illerde yaşanan felaketlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın üzüntüsü milletimizin ortak üzüntüsüdür. Helikopterler, bütün o kardeşlerimizi evlerinin damlarından kurtaran jandarmamızın, silahlı kuvvetlerimizin, polisimizin, onların kahramanca bütün vatandaşlarımızı nasıl kurtardıklarını izlediniz.DHA-Flaş Haber Türkiye-Kastamonu
2021-08-13 14:09:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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