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Cumhurbaşkanı Erdogan: Kastamonu ve çevresindeki illerde yaşanan felaketlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın üzüntüsü milletimizin ortak üzüntüsüdür. Helikopterler, bütün o kardeşlerimizi evlerinin damlarından kurtaran jandarmamızın, silahlı kuvvetlerimizin, polisimizin, onların kahramanca bütün vatandaşlarımızı nasıl kurtardıklarını izlediniz.DHA-Flaş Haber Türkiye-Kastamonu

2021-08-13 14:09:47



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