

Cumhurbaşkanı Erdogan:

Mağdur durumda olanların yüzde 95'ini operasyonla kurtardılar. Allah göstermesin aksi olabilirdi. Ama bunu başardılar. Bu öyle her kişinin kârı değil, er kişinin kârıdır...

Sepetin içinde o yeni doğmuş yavrunun kurtuluşu gözlerimizi yaşartmıştır.

Ulaşımı aksayan yerlerin alternatif güzergahları için çalışmalar sürüyor. Su kesintisi yaşanan yerlerdeki alt yapı onarım çalışmaları hemen başlatıldı. Hasar tespit çalışmaları 120 ayrı ekiple 3 ilde sağlanıyor. Kredi desteginden vergi ertelemelerine kadar tüm acil tedbirleri almış durumdayız.DHA-Flaş Haber Türkiye-Kastamonu

2021-08-13 14:12:55



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