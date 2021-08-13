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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Depremden sele yangına kadar yaşadığımız her hadisede Türkiye'de kimsenin sahipsiz olmadığını dosta düşmana gösterdik. Genel hayata etkili afet bölgesi olarak burayı da ilan ediyoruz; Kastamonu, Bartın ve Sinop...DHA-Flaş Haber Türkiye-Kastamonu

2021-08-13 14:14:17



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