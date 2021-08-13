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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bozkurt’ta hutbe irad etti

İHA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bozkurt’ta hutbe irad etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesi Yeni Camii’nde “Gün, Birlikte Yaralarımızı Sarma Günüdür” başlıklı hutbe irad etti, Cuma namazı kıldırdı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sel felaketinin vurduğu Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine geldi. Başkan Erbaş Cuma Namazı için girdiği Yenii Camii’nde “Gün, Birlikte Yaralarımızı Sarma Günüdür” başlıklı hutbeyi irad ederek Cuma namazını kıldırdı. Başkan Erbaş’ın Yenii Camii’nde irad ettiği hutbede şu ifadelere er verdi: “Dağından taşına, toprağından suyuna, çiçeğinden böceğine cennet yurdumuz, Rabbimizin bize bahşettiği en büyük nimetlerden biridir. Bizler, verilen her bir nimete şükrettiğimiz gibi böylesine güzel bir vatanı bizlere ihsan ettiği için de Cenâbı Hakk’a şükrederiz, hamd ederiz. Bununla birlikte yaşadığımız doğal afetlere karşı sabır ve sebat gösteriyor, Rabbimize sığınıyor ve O’na tevekkül ediyoruz. İnsan olarak da üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışırız."

"Aziz Kardeşlerim, Afetler, tabiatı alt üst ettiği gibi hayatımızı da pek çok zorluk ve sıkıntılarla etkilemektedir. Maalesef, güzel yurdumuz ve aziz milletimiz son günlerde hepimizi büyük üzüntülere gark eden afetler yaşamaktadır. Bir ay önce Rize ve Artvin’de, geçen hafta ise Van’da halkımız sel felaketine maruz kaldı. Üç haftadır orman yangınlarıyla canla başla millet olarak mücadele ediyoruz. Rabbimize sosuz hamd ve sena olsun ki orman yangınları kontrol altına alındı, elhamdülillah. Şimdi de Kastamonu, Sinop, Bartın illerimiz büyük bir sel felaketiyle karşı karşıya. Ancak geçmişte olduğu gibi bugün de biz müminler, umutsuzluğa kapılmadan zorluklarla mücadele edebilecek inanca ve dirence sahibiz elhamdülillah. Devletimizin kararlılığı, milletimizin azmi ve Rabbimizin yardımıyla tüm zorlukların üstesinden geleceğiz inşallah. Afetlere maruz kalan tüm bölgelerimizi, devlet millet dayanışması içinde, elbirliği ile yeniden imar, insanımızı yeniden ihya edecek güçteyiz. Zorlukları kolaylığa, üzüntüleri sevince, hastalıkları sağlığa ulaştıracağız Allah’ın izniyle. Zira Rabbimiz ‘Şüphesiz zorlukla beraber kolaylık vardır, muhakkak zorlukla beraber kolaylık vardır’ buyurarak gönlümüze inşirah ihsan etmekte, ruhumuzu ferahlatmaktadır."

"Yüce Rabbimiz Kur’anı Kerim’de şöyle buyurur: ‘Müminlere yardım etmek, üzerimizde bir gerekliliktir.’ Evet, Rabbimizin yardımı daima, birlik ve beraberliği kuşanan, azim ve kararlılıkla zorlukların üstesinden gelen, hak ve hakikatten bir an olsun ayrılmayan, mazlum ve mağdurların yanında her daim yer alan aziz milletimizle beraber olmuştur. Bugün de kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla aziz milletimiz, birbirine destek olmakta ve birbirine yardım etmektedir. İşte bu güzel hasletler her türlü doğal afette yaşadığımız acılarımızı ve üzüntülerimizi en aza indirmektedir. Sevgili Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) birbirinin yardımcısı olan müminleri şöyle müjdelemektedir: ‘Kim bir Müslüman’ın dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa, Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah da onun yardımcısı olur."

"Değerli Kardeşlerim, takdir Allah’ındır; bizlere düşen her türlü tedbiri aldıktan sonra Cenâbı Hakkın takdirine rıza göstermektir. Maddi ve manevi sebeplerin tamamına başvurduktan sonra Rabbimize tevekkül etmektir. O halde geliniz, güvenli bir hayat için üzerimize düşen sorumlulukların idrakinde olalım. Afetler karşısında sabrımızı ve inancımızı daha da güçlü kılalım. Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğimizi canlı tutalım. Sevinçte ve kederde, bollukta ve darlıkta birbirimize destek olalım. Unutmayalım ki, el ele gönül gönül verdiğimiz müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur."

"Hatırlayın bundan tam yüz sene önce ecdadımızın yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan vatanımızın işgale kalkışıldığı o süreçte Kastamonu Nasrullah Camii’nin kürsüsünden İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy milletimize nasıl hitap ediyordu: ‘Ey cemaati Müslimin! Hepiniz bilirsiniz ki, buhranlar içinde çırpınıp duran bu dinî mübin, bu mübarek yurt sizlere vediatullahdır (Allahın emanetidir). Kahraman ecdadımız bu sübhanî vediayı yani Rabbimizin bu emanetini siyanet, koruma uğrunda canlarını feda etmişler, kanlarını seller gibi akıtmışlar, muharebe meydanlarında şehid düşmüşler; râyeti islâmı (İslâm bayrağını) yerlere düşürmemişler. İslâmın son mültecası (sığınağı) olan bu güzel toprakları düşman istilası altında bırakmayalım. Yeisi, ümitsizliği, ihtirası, tefrikayı büsbütün atalım, azme, mücadeleye, vahdete, birliğe beraberliğe sarılalım. Cenabı kibriya Hak yolunda mücadele için meydana atılan azim ve iman sahipleriyle beraberdir."

"Kardeşlerim, o zor ve sıkıntılı günlerde millet olarak nasıl büyük bir mücadeleyle birlik ve beraberlik içerisinde zorluk ve sıkıntılarımızı aşabildiysek, bugün de aşacağız inşallah. Yeter ki yüreklerimiz toplu vursun. Devletimiz büyük, milletimiz büyük, hep birlikte buradayız. Yukarıda okuduğum hadisi şerifin müjdesine nail olmak, darda, sıkıntıda olan kardeşlerimizin yanında olarak Rabbimizin müjdesi olan yardımına nail olmak için buradayız. Bu vesileyle afetlerde ahirete göç eden kardeşlerimize Yüce Rabbimizden rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize sabrı cemil niyaz ediyorum. Kayıp olan kardeşlerimize en kısa zamanda ulaşmayı ve sıkıntıda ve darda olan kardeşlerimizin sıkıntılardan, darlıktan kurtulmalarını Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum. Yüce Rabbim, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eylesin. Bizleri her türlü afetten, felaketten muhafaza buyursun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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