Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (6)

GERİYE FOTOĞRAF ALBÜMÜ KALDI
Selin vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Eski Sanayi Caddesi'nde bulunan Vadi Apartmanı'nın bodrum katındaki evlerinde sele yakalanan ve hayatını kaybeden Mehmet Öztürk, Ayşe Harharcı, Eda Harharcı ve Avni Harharcı'dan geriye fotoğraf albümü kaldı. Ölen aile fertlerinin akrabası Cemile Öztürk, binadan cesetler çıkarılırken, selden kurtardığı fotoğraf albümünü temizlemeye çalıştı. Fotoğrafları albümden çıkarıp tek tek temizleyen ve büyük üzüntü yaşayan Cemile Öztürk, "Kayınpederim, görümcem, eniştemiz hayatlarını kaybetti. Çok üzgünüz" diyerek, gözyaşı döktü.
Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Gürkan YILMAZ
2021-08-13 16:09:58
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