Erdoğan: Mağduriyetleri süratle gidermenin gayretinde olacağız (3)



CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bozkurt ilçesinde selde hayatını kaybeden Fatih Keşaplı'nın cenaze törenine katıldı. Yeni Camii'ndeki cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Namazın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her nefis ölümü tadacaktır" ayetini anımsatarak, "Bunun nerede, nasıl olacağı belli değil. Tıpkı Fatih kardeşimizde de olduğu gibi yani şöyle bir an önce sorulsa 'Acaba böyle bir şey olur mu' diye kimse nerede, nasıl olacağını ifade etmek mümkün değildir. Netice itibarıyla böyle bir sel afeti ve bu sel afetinin neticesinde de Fatih kardeşimizi hakka uğurluyoruz. Rabb'im inşallah mekanını cennet eylesin ve sevgili Habibi´nin 'livaü'l hamd' ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşru cem eylesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fatih ile ilgili arkadaşlardan aldığım bilgiler gerçekten onun ne denli samimi olduğunu, sırat-ı müstakim üzere olduğunu öğrendim. Rabb'im yar, yardımcımız olsun inşallah. İnşallah mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Cenaze namazında, Keşaplı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da hazır bulundu.DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Buğra OLAÇ

2021-08-13 16:30:44



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