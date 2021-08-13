Nefes alamayan KOAH Hastasına ambulans helikopter ile müdahale edil

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde elektrikler olmadığı için nefes almakta güçlük çeken KOAH hastasına, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen ambulans helikopter ile müdahale edildi.

Sağlık Bakanlığı, sel afetinin yaşandığı Kastamonu’ya ambulans helikopter konuşlandırdı. Gelen ihbar ve vakalara ambulans helikopter ile müdahalede bulunan Sağlık Bakanlığı, sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun bir diğer ilçesi Çatalzeytin’den gelen bir ihbarı değerlendirdi. Sel afeti nedeniyle bütün altyapının çöktüğü Çatalzeytin ilçesinde elektrikler kesildiği için KOAH Hastası Galip Yıldırım, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bunun üzerine Kastamonu Havalimanında konuşlandırılan ve hazır bekleyen Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter harekete geçirildi. Ambulans helikopter hareket ederek sel afeti nedeniyle köprüleri yıkılan ve köyün ilçe ile irtibatının kesildiği Çatalzeytin’in Celaller köyüne hareket etti. Celaller köyünde uygun bir alana iniş yapan helikopterdeki sağlık ekipleri, KOAH hastası Galip Yıldırım’a yerinde müdahale ederek bölgeden ayrıldı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmak istenilen KOAH hastası Galip Yıldırım, köyünde kalmak istediğini ve evinden ayrılmayacağını beyan etmesi üzerine ambulans helikopter, başka vakalara bakmak üzere köyden ayrıldı. Ambulans helikopterin bir süre daha Kastamonu’da bulunacağı öğrenildi.

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