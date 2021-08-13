Erdoğan: Mağduriyetleri süratle gidermenin gayretinde olacağız (4)

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BOZKURT'TA BAKANLARLA İNCELEME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bozkurt'ta selde yaşamını yitiren Fatih Keşaplı'nın cenaze törenine katıldıktan sonra ilçede incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile taşan Ezine Çayı'nda yürütülen çalışmaları izledi ve yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, çay kenarında kayıp yakınlarından haber bekleyen ailelerle görüştükten sonra bölgeden ayrıldı.

DHA-Politika Türkiye-Kastamonu Nursima ÖZONUR

2021-08-13 17:16:28



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