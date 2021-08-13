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Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (8)

DHA

Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 25'e yükseldi (8)


MEHMETÇİK 545 KİŞİYİ TAHLİYE ETTİ
Milli Savunma Bakanlığı, sel bölgesi Kastamonu ve Sinop'ta şu ana kadar 545 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nce tahliyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlarımızı güvenli bölgelere ve sağlık kurumlarına tahliye etmeye devam ediyor. Bölgede bulunan Mehmetçik şu ana kadar 545 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdi" denildi.
Öte yandan Bozkurt'ta sele neden olan Ezine Çayı'nda ıslah çalışması başlatıldı. İş makineleriyle çay yatağında bulunan kütük ve ağaç parçaları temizlendi. Çayda temizlik çalışması sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Kastamonu Nursima ÖZONUR
2021-08-13 17:26:40

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