Kastamonu Cide'deki hortum kamerada



Mehmet SALMAN/ KASTAMONU, (DHA)KASTAMONU'nun Cide ilçesinde selin ardından denizde meydana gelen hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kastamonu´da 11 Ağustos´ta etkili olan şiddetli yağmur ile birlikte meydana gelen sel; Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde hayatı felç etti. Cide'de selin izleri silinirken, bugün denizde hortum meydana geldi. Açıkta oluşan hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kısa süreli paniğe neden olan hortum, daha sonra etkisini kaybetti.DHA-Genel Türkiye-Kastamonu / Cide Mehmet SALMAN

2021-08-13 17:34:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.